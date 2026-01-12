×
DEM Parti: ‘Halep’te ateşkes olumlu’

#DEM Parti#Tülay Hatimoğulları#Tuncer Bakırhan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanlarıı Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Suriye’nin Halep kentindeki olaylarla, Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmalara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Hatimoğulları, “DEM Parti olarak, Suriye halklarının eşit, ortak, kardeşçe ve onurlu bir barış içinde yaşayabileceği bir gelecek tahayyülünün yanındayız ve bunu savunuyoruz. Suriye’nin asli bileşenlerinden biri olan kadim Kürt halkının hakkının ve hukukunun güvence altına alınmasını savunduğumuzun altını bir kez daha buradan çiziyoruz. Halep’te varılan ve şu an itibarıyla devam etmekte olan ateşkesi olumlu buluyoruz. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi önemli” dedi.

Bakırhan da Halep’in “Ortadoğu’nun ortasında çalan bir yangın alarmı” olduğunu belirterek saldırılara taraf olunmaması gerektiği görüşünü paylaştı. Varılan ateşkesin “hayırlı bir gelişme” olduğunu kaydeden Tuncer Bakırhan, ateşkes kapsamında insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yaptı. 

 

 

