×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Selahattin Demirtaş#Edirne Cezaevi
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhandan Selahattin Demirtaşa ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 16:29

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Haberin Devamı

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yla da görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hatimoğulları, Demirtaş'ın, "barış sürecini" desteklediğini belirterek, "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması." diye konuştu.

Bakırhan da Demirtaş'ın sürece büyük katkı sunacağını düşündüğünü ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Selahattin Demirtaş#Edirne Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!