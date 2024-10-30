DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Ellerimiz müzakere için açık

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasına işaret ederek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bizden önce grup toplantısı yaptı, biz de dikkatle izledik. Bugüne kadar herkes konuştu, düşüncelerini söyledi. Sayın Erdoğan'ın bu tartışmalarla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorduk. Bugün Sayın Erdoğan, düşüncelerini ortaya koydu. Sayın Erdoğan'a sesleniyoruz; Sayın Erdoğan, tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. DEM Parti olarak, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi önemli buluyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfanın yerine farklı bir sayfada yer alın. Bu sorun, 42 başbakan ve 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir. DEM Parti olarak başından beri söylüyoruz; bizim ellerimiz müzakere için her zaman açık ve havadadır" diye konuştu. (DHA)