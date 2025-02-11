DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Tarihi çağrı bu ay içinde gerçekleşebilir

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, bölücü terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın yapmayı planladığı çağrıya ilişkin, "Çağrının tarihiyle ilgili 15 Şubat'ta olabileceğine dair medyada haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı. Çünkü heyetimiz çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareleri devam ettiriyor. Bu istişarelerden çıkacak sonuçlarla birlikte, elbette bunlar da Öcalan'a ulaştırılacak. Tahminimizce bu ay içinde böylesi bir tarihi çağrı gerçekleşebilir. Çağrı, Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemiyle çözülmeyeceğine, bu sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınması ile ilgili bir çağrı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BARIŞIN VE DİYALOĞUN ÖNÜNÜ AÇIN'

Hatimoğulları, bugün Türkiye'de herkesin barıştan yana olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız bütün görüşmelerde herkes barışın tesis edilmesinden yana mesajını vermiştir. Bu anlamıyla toplum hazır, bu anlamıyla siyaset de hazır, bu anlamıyla muhalefet de hazır. Hazır olmayan belli ki iktidar. Biz iktidara çağrımızı buradan yinelemek isteriz. Çözüm ve diyalogla ilgili, barış süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar, Öcalan üzerindeki tecrit kalkmalı ve bugün İstanbul belediyelerine dönük gerçekleşen operasyon, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımıza verilen cezalar bu diyalog sürecini dinamitlemektedir. Bu nedenle çağrımızı iktidara ve devlet aklına bir kez daha yapıyoruz. Barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın" diye konuştu.