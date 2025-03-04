DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Çatışmasızlık zemininin oluşturulması gerekiyor

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı ile ilgili gelen tepkilerin olumlu olduğunu belirterek, "Türkiye'deki birçok farklı kesimden ve inançtan destek açıklamaları geldi. Bu destek, hakikaten tarihi bir destektir. PKK da yaptığı açıklamada, Öcalan'ın çağrısına uyacağına kamuoyuna deklare etti. PKK'nın, Öcalan'ın çağrısına harfiyen uyacağına dair açıklaması bizlerin barış umudunu büyütmüştür.

Bu umudun kalıcı hale gelebilmesi için PKK'nın kongresini toplayabileceği bir çatışmasızlık zemininin acil bir biçimde oluşturulması gerekiyor. Sınır ötesi operasyonların acil durması gerekiyor. Biliyorsunuz PKK ateşkes ilan etti, aynı şekilde buradan sınır ötesine gerçekleşen askeri operasyonların durması ve zeminin oluşması çok önemlidir.

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Bu sürecin toplamı bakımından adım atma sırası sorumluluk, iktidar ve devlettedir. Her bir destek çağrısı, bu ülkede 100 yıldır yanan ateşe su dökmektir, ülkenin demokratikleşmesine eşsiz katkılar sunmaktır. Ne mutlu demokratik çözümden yana olanlara, ne mutlu barış için mücadele edenlere, ne mutlu 'İnsanca ve demokratik yaşam' diyenlere, ne mutlu sizlere, ne mutlu barışa olan inancını hiç yitirmeyen kadınlara" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, sürecin olumlu ilerleyebilmesi için siyasetçi ve medya kuruluşlarının dikkatli davranması gerektiğini belirtti. (DHA)