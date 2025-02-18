DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Umuyoruz ki en kısa sürede bu çağrı yapılsın

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, DEM Parti heyetinin ziyaretlerinin bugün sona ereceğini söyledi.

Bakırhan, "Heyetimiz buraya gelecek, birlikte istişare yapıp, yol haritamızı belirleyeceğiz. Bizim görüşmemizin ardından heyetimiz, İmralı ile tekrar görüşmek için başvuru yapacak. Tabii bu görüşmeler kolay olmuyor, kendi örgütüne, onun çeşitli kurumlarına, dost güçlere; heyetimiz gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeydi ancak bitirebildi. Genel merkez olarak bu görüşmeleri değerlendireceğiz. En kısa sürede heyetimizin gitmesi için elimizden gelen bütün çabayı da ortaya koyacağız. Başvurudan sonrası Adalet Bakanlığı'na bağlı; umuyoruz ki en kısa sürede bu çağrı yapılsın. Adalet Bakanlığı bu işi hızlandırırsa muhtemelen yakın sürede tabii Öcalan da gelen aktarımların ardından son noktayı koyup, bir açıklama yapacak. Türkiye kamuoyu sonuç olarak silaha kilitlendi; ama oradan 100 yıllık bir çağrı geleceğini birkaç defa söylemiştim. Kürt-Türk ilişkilerini yeniden tarif eden, terör, şiddet, güvenlik ve tehdit algısını ortadan kaldıran, bu ülkede yaşayan bütün insanların demokratik bir zeminde eşitçe yaşayabilecekleri bir yol haritasının çıkacağını düşünüyoruz. Silah bunun çok küçük bir boyutu, sonucudur. İşin aslı, ülkenin demokratikleşmesi, Kürt sorununun şiddet zemininden siyasi ve hukuki zemine ulaşarak demokratik bir şekilde çözümüne dönük bir yol haritası açılacak" diye konuştu.