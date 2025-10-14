DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi gerekiyor

Haberin Devamı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yaptığı çalışmalardan bahsederek, "Komisyonda dinlediğimiz tüm davetlilerin farklı perspektiflerden de olsa ortak bir vurgusu vardı; çözüm olmalı, ölümler sona ermeli. Eski meclis başkanları umut hakkı ve eşit yurttaşlığın şart olduğunu, akademisyenler meselinin kök nedenlerine inilmesini ve zihniyetin değişmesi gerektiğini, ekonomi kuruluşları mevcut işsizliğin bitirilmesini, hukukçular ise bu dönemin yeni bir toplumsal sözleşmenin ortaya çıkması için vesile olması gerektiğinin altını çizdiler. Tüm bu taleplerin en net ve acı ifadesi ise yüreği yanan ailelerden geldi. Hemen hemen katılan bütün aileler, 'Artık yeter, barış gelsin' dediler. Biz de yüreği yanan ailelerin beklentilerine uygun bir çalışma içerisindeyiz. İnsanlar artık barış istiyor, anneler evlatlarına kavuşmak istiyor. Çünkü 'savaş' demek, 'veda' demektir; barış ise 'kavuşma' demektir. Umarım bir an önce aileleri evlatlarıyla buluşturacağımız bir zemine TBMM büyük katkılar sunar" dedi.

Bakırhan, komisyon dinlemelerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ve komisyon son 50 yılda yaşanan süreçten etkilenen birçok çevreyle görüştü; ama komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor, Öcalan'ı da dinlemesi gerekiyor. Öcalan konuştukça çözümün zemini güçleniyor. Hepimiz şahidiz ki, son 40 yılda Öcalan ne zaman konuşursa Türkiye'de çözüm, barış, diyalog, müzakere gündeme geliyor. Öcalan sunduğu barış perspektifiyle süreci aydınlattığına hepimiz şahit olduk. 100 yıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkek olunmaz, biraz cesur olmalıyız. Ön yargılarımızı bir tarafa bırakmalıyız. 'Bununla görüşülsün, konuşulsun, buna gidilmesin' denerek 100 yıllık süreçte bu yaklaşım öne sürülemez. Komisyonun Öcalan ile görüşmesini bir tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZİN HİÇBİRİ MAKSİMALİST DEĞİLDİR"

TBMM'nin yeni yasama yılını, 'çözüm yılı' yapması gerektiğini belirten Bakırhan, "Bize hep, 'DEM Parti ne istiyor, çözüm önerisi nedir' diye soruyorlar. Çok açık ve sade bir dille tekrar anlatmaya çalışacağım. DEM Parti'nin sözü sadece bir bölgeye, bir kesime değil, tüm Türkiye'nin sözü ve sesidir. Bu ülkede yaşayan her yurttaş için adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin temel taşlarını inşa etmek için uğraşıyoruz. DEM Parti'nin somut talepleri de şunlardır; herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz. Keyfilik rejimi değil, hukukunun üstünlüğünü talep ediyoruz. Kayyumların değil iradenin esas alınmasını istiyoruz. Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz. Anadilde eğitim hakkını istiyoruz. Yerelin sözünün duyulduğu, kararın yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası olmak üzere temel yasalarda acilen düzenleme yapılsın istiyoruz. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz. Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerin rahatlatılmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce topraklarına dönmesini istiyoruz. Sizlere soruyorum; şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı, hangisi uçuk, hangisi maksimalist. Emin olun hiçbirisi değildir; çünkü saydığım taleplerin çoğu asgari demokrasilerin olduğu ülkelerde sorun değil. DEM Parti bu düzenlemeleri 86 milyon için istiyor. Diyarbakır'da anadil özgürlüğü neyse İstanbul'da adil yargı güvencesi odur" diye konuştu.

Bakırhan, partisinin iktidarın gölgesinde siyaset yapmadığını ve hiçbir siyasi partinin yedeği olmadığını belirtti.