×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Heyetimiz bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Siyaset#Hukuk
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Heyetimiz bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 15:07

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme takvimine ilişkin, "Sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu ve iyi olur, Türkiye'de güzel şeylere vesile olur" dedi.

Haberin Devamı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, İmralı'nın 27 Şubat'taki çağrısının ardından iktidarın halen adım atmadığını belirterek, "Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi hem söylemde hem de somut yasalarla güvence altına alınabilir. Meclis açık gündem ile toplanıp, 'Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi'ni hazırlayabilir. TBMM Başkanlığı, tüm partilerle görüşüp uzlaşı metnini hazırlayabilir. Tüm siyasi partilerin katılımıyla sürecin siyaset zemininde sahiplenilmesi ve barışın toplumsallaşması için özel kanun ile kurulmuş ve tam yetkilendirilmiş özel bir komisyon kurulabilir. Silahsızlandırma süreci, özel bir yasayı gerekli kılmaktadır. Bu konuda acilen bir şeyler yapılmalıdır. 'Silahsızlansınlar ama nerede ve nasıl, silah bıraktıktan sonra ne olacak' sorularını şimdiden çalışmak ve cevabını vermek gerekiyor. Kayyım uygulamaları kaldırılarak kalıcı değişiklikler yapılabilir. Bu vesileyle seçilmiş ve şu anda cezaevinde olan belediye eş başkanları tutuksuz yargılanıp, görevlerine iade edilebilir. Hasta tutsakların salıverilmesi ve şartlı tahliye zamanı geldiği halde infazları yakılan siyasi tutsaklara dönük hukuksuzluklara son verilebilir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Heyetimiz bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Haberin Devamı

Bakırhan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin, "Sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu ve iyi olur, Türkiye'de güzel şeylere vesile olur. Hafta içerisinde olmasını umuyoruz. Henüz görüşmeye ilişkin tarih belli değil. AK Parti Sözcüsünün açıklamaları var, henüz bize iletilmiş bir şey yok; ama biz de olmasını umuyor ve bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Siyaset#Hukuk

BAKMADAN GEÇME!