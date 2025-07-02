×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti: Erdoğan’la görüşmeyi önemsiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Silahsızlanma Süreci#PKK
DEM Parti: Erdoğan’la görüşmeyi önemsiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti’nin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşmesiyle ilgili olarak, “Bu görüşmeye büyük önem veriyoruz. Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşmeyle herkesi kapsayan bir demokrasi, hukuk ve içbarışı sağlayacak yol haritasının ortaya çıkmasını umut ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “DEM Parti olarak sürecin ciddiyetine layık davranıyoruz. Amerika’dan Almanya’ya, oradan da İngiltere’ye dünya çapında barış diplomasisini örüyoruz. Parti heyetimiz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak. Heyetlerimizin yapacağı görüşmelerin ardından Türkiye’ye nefes aldıracak, çözümün rotasını sağlamlaştıracak ve barış iklimini somut yaşama yayacak gelişmelerin en kısa sürede hayata geçmesini bekliyoruz. Bu süreç bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birinci yüzde demokratikleşme adımlarının atılması, ikinci yüzde ise silahsızlanma sürecinin yönetilmesi vardır. Silahsızlanma kapsamında PKK’ya ilişkin bir yasanın çıkarılması sürecin yasal temelini oluşturacaktır. Meclis komisyonu sonuç alıcı şekilde çalışırsa Türkiye’nin önü açılır. Çünkü demokratik çözümün ve barışın ikameti Ankara’dır, mekânı Meclis’tir.”                 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Silahsızlanma Süreci#PKK

BAKMADAN GEÇME!