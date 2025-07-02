DEM Parti: Erdoğan’la görüşmeyi önemsiyoruz

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “DEM Parti olarak sürecin ciddiyetine layık davranıyoruz. Amerika’dan Almanya’ya, oradan da İngiltere’ye dünya çapında barış diplomasisini örüyoruz. Parti heyetimiz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak. Heyetlerimizin yapacağı görüşmelerin ardından Türkiye’ye nefes aldıracak, çözümün rotasını sağlamlaştıracak ve barış iklimini somut yaşama yayacak gelişmelerin en kısa sürede hayata geçmesini bekliyoruz. Bu süreç bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birinci yüzde demokratikleşme adımlarının atılması, ikinci yüzde ise silahsızlanma sürecinin yönetilmesi vardır. Silahsızlanma kapsamında PKK’ya ilişkin bir yasanın çıkarılması sürecin yasal temelini oluşturacaktır. Meclis komisyonu sonuç alıcı şekilde çalışırsa Türkiye’nin önü açılır. Çünkü demokratik çözümün ve barışın ikameti Ankara’dır, mekânı Meclis’tir.”