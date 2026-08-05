×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti: Bu hafta tarihte hatırlanacak

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Barış Süreci
DEM Parti: Bu hafta tarihte hatırlanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğü günler olarak tarihte hatırlanacak” dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır. Çerçeve yasa, 100 yıllık Kürt meselesinin ilk defa müzakereye dayalı yasal çerçeveyle tanışmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz. Meclis nezdinden barış izleme kurulu oluşturulmalıdır. Bu yasayla işimiz bitmeyecek. Türkiye’deki diğer halklar ve inançlarla birlikte demokratik müzakereyi yürüterek yolumuza devam edeceğiz. Çerçeve yasayla birlikte siyasi hukuk ve idari düzenlemeler sonbahardan itibaren hayata geçirilmelidir.

KAYGILARI ANLAYACAĞIZ

Bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğü günler olarak tarihte hatırlanacak. Komisyonda ve Genel Kurul’da bu yasa görüşülürken polemiğe, provokasyona, gerilime asla kapılmayacağız. Barışın kapısını aralayacak her görüşü, her öneriyi büyük bir olgunlukla dinleyeceğiz, eleştiri ve haklı kaygıları anlayacağız. Ortak yolu birlikte arayacağız. Tüm parti yapımız ve Meclis grubumuz bu sürecin ruhuna uygun olarak davranacaktır. Türkiye’nin her tarafındaki vatandaşlarımızın kaygılarını anlıyor ve önemsiyoruz. Bu yasanın bu topraklarda yaşayan 86 milyona şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”   

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Barış Süreci

BAKMADAN GEÇME!