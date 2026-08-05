DEM Parti: Bu hafta tarihte hatırlanacak

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır. Çerçeve yasa, 100 yıllık Kürt meselesinin ilk defa müzakereye dayalı yasal çerçeveyle tanışmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz. Meclis nezdinden barış izleme kurulu oluşturulmalıdır. Bu yasayla işimiz bitmeyecek. Türkiye’deki diğer halklar ve inançlarla birlikte demokratik müzakereyi yürüterek yolumuza devam edeceğiz. Çerçeve yasayla birlikte siyasi hukuk ve idari düzenlemeler sonbahardan itibaren hayata geçirilmelidir.

KAYGILARI ANLAYACAĞIZ

Bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğü günler olarak tarihte hatırlanacak. Komisyonda ve Genel Kurul’da bu yasa görüşülürken polemiğe, provokasyona, gerilime asla kapılmayacağız. Barışın kapısını aralayacak her görüşü, her öneriyi büyük bir olgunlukla dinleyeceğiz, eleştiri ve haklı kaygıları anlayacağız. Ortak yolu birlikte arayacağız. Tüm parti yapımız ve Meclis grubumuz bu sürecin ruhuna uygun olarak davranacaktır. Türkiye’nin her tarafındaki vatandaşlarımızın kaygılarını anlıyor ve önemsiyoruz. Bu yasanın bu topraklarda yaşayan 86 milyona şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”