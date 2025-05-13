DEM Parti: Bir dönem kapanıyor

Haberin Devamı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Siyasi hayatımızın en önemli MYK toplantımızı gerçekleştiriyoruz” dedi ve özetle şunları söyledi: “Yeni bir sayfanın açıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. PKK, fesih kararını duyurdu. Bu sadece fesih kararı değil herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci. Bir dönem kapanıyor, evet, yeni ve umut dolu bir dönemin de kapısı aralanıyor. Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen her şey ortadan kalkmış oluyor. PKK bugün silahlara veda ediyor. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz; ‘Keşke’ dememeliyiz, ‘İyi ki yaptık’ demeliyiz. İktidar kanadından gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmeliyiz.”

TÜRKİYE’YE HAYIRLI OLSUN

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun, artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız. Hepinize selam, saygı ve sevgiler.”

Haberin Devamı

KEŞKE SIRRI DA GÖREBİLSEYDİ

- İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan: “Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun.”

DEMİRTAŞ: BÜYÜK BİR ADIM

Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş’ın mesajını aktardı. Demirtaş, “Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz” diye başladığı mesajında Cumhurbaşkanı’na, CHP ve MHP Liderleri’ne, DEM Parti yönetimine, Öcalan’a, Ahmet Türk’e ve Pervin Buldan’a teşekkür ederken “Bu tarihi adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için elbirliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.