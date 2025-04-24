DEM Parti Bakan Tunç görüşmesi bugün

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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyet, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bakanlıktaki makamında bir araya gelecek. İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder’in tedavi süreci nedeniyle hastanede geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşmeye katılmayabileceği belirtildi.

DOSYAYLA GİDECEKLER

DEM Parti heyeti, görüşmeye, PKK’nın silah bırakmasına yönelik adımları güçlendirmeyi amaçlayan talep ve beklentileri içeren bir dosyayla gidiyor. DEM Parti yönetimi, öncelikle İmralı Adası’nda hükümlü olan Abdullah Öcalan’ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile iletişim kanallarının açılmasını istiyor. Görüşmede ayrıca yasal düzenlemelere dair değişiklik talepleri konuşulacak.

FESİH TAKVİMİ

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İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığının ardından hızlandırılan takvim kapsamında, PKK’nın silah bırakmayı görüşeceği fesih kongresini de kısa sürede toplaması bekleniyor. Siyasi kulislerde, bu ay sonuna kadar muhtemelen Irak’ın kuzeyinde bir yerleşim alanında gizli nitelikte yapılacak kongreden beklenen kararın çıkabileceği belirtiliyor.