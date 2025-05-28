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DEM Parti - AK Parti görüşmesi başladı

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#AK PARTİ#DEM PARTİ#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 15:01

DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunuyor.

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür DEM Parti - AK Parti görüşmesinden şu detayları aktardı:

Saat 15.00 itibariyle DEM Parti'nin ziyaret gerçekleştireceği ifade edilmişti. Abdullah Güler, Ömer Çelik, Efkan Ala ve Özlem Zengin DEM Parti'yi kapıda karşıladı. DEM heyetinde ise Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli bulunuyor.

GÖRÜŞMEDEN GÜNDEM MADDELERİ

Şu anda görüşme başladı. Bir infaz paketinin gelmesini bekliyoruz TBMM'de. DEM Parti PKK'nın fesih kararı sonrası siyasi parti turlarını yeniden başlatmıştı. Bu ziyaret üçüncü parti turu. Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrısı vardı. İşte siyasi parti turlarında da bu başlık konuşuluyor. Dün de MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etmişti DEM heyeti. Orada da gündem TBMM'de komisyon kurulmasıydı. Görüşmenin verimli geçtiği paylaşılmıştı. Geçtiğimiz hafta da DEM Parti muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Bir yandan da infaz paketinin gelmesi bekleniyor.

DEM Parti - AK Parti görüşmesi başladı

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#AK PARTİ#DEM PARTİ#TBMM

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