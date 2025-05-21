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DEM Parti: Acilen komisyon kurulmalı

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#DEM Parti#Tülay Hatimoğulları#Komisyon
DEM Parti: Acilen komisyon kurulmalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıkladığı komisyon önerisinin son derece önemli olduğunu belirtti.

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Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Parti turlarımızda artık barışa dair net bir projeksiyon üzerinde görüş alışverişinde bulunuyoruz. Herkesi kapsayacak açık, şeffaf, ilkeler çerçevesinde bizler süreci devam ettireceğiz. Buradan iktidara ve devlete çağrımızdır: Sürecin başarısı için çoklu katılım ve toplumsal mutabakat tarihi önemdedir. Bu kapsamda devletle iktidarın tüm partileri ziyaret ederek görüşmelerde bulunması oldukça önemlidir. Sayın Bahçeli’nin açıkladığı komisyon önerisini de son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Yeni sürecin çözüm adresi Meclis’tir. Meclis’te tam yetkilendirilmiş bir barış ve demokratik toplum çalışması yürütecek komisyona acilen ihtiyaç var. Bu komisyon ortak paydalar üzerinden kararlar alarak yasal zeminde hayata geçirmelidir.

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Yarın (bugün) Çağlayan Adliyesi’nde görülecek KCK davasında tahliye bekliyoruz. Sıra yasama, yürütme ve yargı erkinin sözünü eyleme dönüştürmesidir. Mesela barış akademisyenleri işlerine iade edilebilir. Hasta mahpuslar serbest bırakılabilir. Kayyumlar geri çekilebilir. AİHM kararları acilen uygulanabilir. Gelin bu adımları bayramdan önce hep beraber atalım.” DEM heyeti dün CHP’nin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı da ziyaret etti. Görüşmede terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararlarının değerlendirildiği belirtildi. TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımların ele alındığı kaydedildi.

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#DEM Parti#Tülay Hatimoğulları#Komisyon

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