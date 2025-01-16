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DEM Parti: Açıklama yarın ikinci İmralı ziyareti haftaya

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#DEM Parti#MHP#Devlet Bahçeli
DEM Parti: Açıklama yarın ikinci İmralı ziyareti haftaya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından gerçekleştirilen liderler turuna ilişkin kapsamlı açıklamayı yarın yapacak.

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DEM Parti heyeti, bu açıklamanın ardından haftaya da İmralı’ya ikinci ziyaret için başvuruda bulunacak. Heyetten Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’na ikinci ziyaret taleplerine ilişkin, “Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız” dedi.

Sürecin başında Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyete, liderler ziyaretinden önce eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katılmıştı. Ada’ya ikinci ziyaretin üçlü heyetle yapılması bekleniyor. Süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’la yapılacak ikinci görüşmenin ardından terör örgütünün bittiğine dair açıklama yapılmasını beklediğini vurgulamıştı. ◊ ANKARA

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#DEM Parti#MHP#Devlet Bahçeli

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