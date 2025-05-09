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DEM Parti açıkladı... Önder’e suikast şüphesi

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#Sırrı Süreyya Önder#Suikast#İsmet Özçelik
DEM Parti açıkladı... Önder’e suikast şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

DEM Parti, vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmasından 13 gün önce yaşanan bir gelişmenin suikast kuşkusuyla araştırıldığını açıkladı. Önder’in aracına yerleştirilen ve sol tekeri patlatma olasılığı bulunan bir düzeneğin otopark görevlisince fark edildiği belirtildi.

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Olay, Aydınlık Gazetesi Yazarı İsmet Özçelik’in önceki gün yayımlanan köşe yazısından duyuldu. Bunun üzerine DEM Parti Genel Merkezi’nden şu açıklama yapıldı:

“2 Nisan’da otopark görevlisi, Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”

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KRİTİK GÖRÜŞMEDEN ÖNCE

İncelenen olayın, İmralı Heyeti’nin 10 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinden bir hafta önce yaşanması dikkat çekti. Önder, bu olaydan 13 gün sonra 15 Nisan’daki kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediği konusunda İmralı Heyeti’nden bilgi verilmedi. 

 

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#Sırrı Süreyya Önder#Suikast#İsmet Özçelik

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