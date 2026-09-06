DEM Parti Beşinci Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı

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Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.

Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.

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Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.