×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti Beşinci Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#DEM PARTİ#Tuncer Bakırhan#Tülay Hatimoğulları
DEM Parti Beşinci Olağan Büyük Kongresinde genel başkanlık seçimi yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:37

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.

Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.

DEM Parti Beşinci Olağan Büyük Kongresinde genel başkanlık seçimi yapıldı

Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
DEM Parti Beşinci Olağan Büyük Kongresinde genel başkanlık seçimi yapıldı

Gözden KaçmasınBiraz Berhan Şimşek biraz Melih Gökçek…Biraz Berhan Şimşek biraz Melih Gökçek…Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM PARTİ#Tuncer Bakırhan#Tülay Hatimoğulları

BAKMADAN GEÇME!