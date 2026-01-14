DEM Parti: 27 Şubat çağrısının arkasındayız

Haberin Devamı

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “Sayın Bahçeli, ‘Kürtler ve Türkler kader ve kederde birliktedir’ diyor. Kürtler de soruyor; ‘Neden keder kısmı hep bize düşüyor’? diyor. Hani ikisinde de ortaktık. Halep’tekinin kederi biraz da sizi ilgilendirsin. Kürtler Ankara’da, Şam’da çözümü ararken Halep’te katliamla yüz yüze bırakılmasının bir izahı var mıdır? Türkiye’nin herhangi bir vatandaşının tırnağı kanasa emin olun yüreğimizde hissediyoruz. Öyle duyarlı insanlarız. Sayın Bahçeli haklı bir şey söyledi; Öcalan’ın rolünü vurguladı. Diyoruz ki artık Öcalan’ın özgür yaşam ve iletişim koşullarının sağlanması gerekmiyor mu?

PARMAK SALLAYANLAR

DEM Parti’nin elbette sürecin sağlığı ve selameti için kalıcı bir barış için önerileri olur ve olacaktır. Sayın Bahçeli parmak sallayanları görmek istiyorsa lütfen bu akşam televizyon kanallarını açıp izlesin. Parmak sallayan bazı iktidar yöneticileri ve medyadaki yüzleri, bizzat kendisi görecektir. Bizim uyarılarımız parmak sallama değil, barış için el uzatmaktır. Bunu artık anlayın. Suriye’de bu şekilde bir siyasetle yol alınmaz. Ortak kader ortak yaşamdan geçer; sağduyudan, empatiden geçer. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının arkasındayız. Çözümden, barıştan yanayız. Sorumluluk sahibi olan yürütme erki de Meclis’te somut adımlar atarak bunun arkasında durduğunu pratik adımlarla kanıtlasın lütfen.”

Haberin Devamı

BAKIRHAN GRUPTA KONUŞTU

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM’de düzenlediği haftalık grup toplantısında güncel siyasi gündemi değerlendirdi.