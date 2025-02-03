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DEM mitinginde İmralı mesajı

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#İmralı#DEM Parti#Miting
DEM mitinginde İmralı mesajı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

İmralı görüşmelerinin ardından alınan karar doğrultusunda barış toplantısı ve buluşmalarına başlayan DEM Parti, İstanbul Esenyurt’ta, ‘Özgürlük için Barış Mitingi’ düzenledi.

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Burada terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın mesajını halka anlatan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Siz değerli halkımıza verdiği mesaj şudur, ‘Türkiye’yi demokratikleştirdikçe, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemle çözülecek’ demiştir. Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar, DEM Parti değil, Türkiye’deki bütün siyasi partiler, kurumlar mutlaka sürecin parçası olmalıdır ki kalıcı barışı sağlayabilelim” dedi.

SOMUT ADIM ATMADILAR

Hatimoğulları özetle şunları söyledi: “Bir yandan barış diyorlar öte yandan kayyum atıyorlar. Bunu kabul edebilir miyiz? Öcalan diyor ki barışı Ankara’da, İstanbul’da Esenyurt’un içinde, Amed’de konuşmalıyız. Buradan iktidara çağrımızdır, barışın üzerinde gölge oluşturamazsınız. Öcalan bir adım attı, DEM Parti üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi ama onlar somut adım atmış değildir. Bunun başında Öcalan’ın tecritinin kaldırılması, güven artırıcı somut adımların atılmasıdır, barışa olan inancımız artar ama kayyum, gözaltılar devam ederse halklarımızın barışa olan inancını kaybetmesini sağlarsınız.” 

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#İmralı#DEM Parti#Miting

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