DEM heyetiyle görüşen Demirtaş’tan destek geldi

Haberin Devamı

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında kamuoyu desteği ve şeffaflık vurgusu yapan Demirtaş, özetle şunları söyledi: “Ortada bazı iyi niyetler ve bu iyi niyetlerle yürütülen hazırlıklar var. Ancak sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için güven verici somut adımların hızlıca atılması gerekiyor. Yıllardır bu topraklarda tarifi imkansız acılara neden olan ve ülkenin bütün enerjisini tüketen çatışmaların ortadan kaldırılması, siyasal bir barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız.

Haberin Devamı

LİDERLERE TEŞEKKÜR

Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağımı belirtiyorum.”