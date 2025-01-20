DEM heyetinden ikinci İmralı başvurusu

Haberin Devamı

DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirmişti. DEM Parti'nin İmralı heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Yaşanan gelişmeyle ilgili detayları paylaşan CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

Gün içinde yapılması beklenen başvuru geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşti. İkinci ziyarette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak bu heyette, Ahmet Türk yer almayacak. Heyetin başvurusunun incelenmesinin ardından karar verilecek.

Gözden Kaçmasın DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahçeli ile görüştü Haberi görüntüle