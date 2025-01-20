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DEM heyetinden ikinci İmralı başvurusu

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti #İmralı#DEM
DEM heyetinden ikinci İmralı başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:17

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

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DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirmişti. DEM Parti'nin İmralı heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Yaşanan gelişmeyle ilgili detayları paylaşan CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

Gün içinde yapılması beklenen başvuru geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşti. İkinci ziyarette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak bu heyette, Ahmet Türk yer almayacak. Heyetin başvurusunun incelenmesinin ardından karar verilecek.

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#DEM Parti#İmralı#DEM

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