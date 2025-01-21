DEM heyetinden 2’nci İmralı başvurusu

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İkinci başvurunun, ilk görüşmede olduğu gibi DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan adına yapıldığı öğrenildi.

BU HAFTA BEKLENİYOR

Bakanlıkça izin verildiğinde büyük olasılıkla görüşmenin yine iki milletvekilince yapılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın infaz rejimine göre hükümlüler sadece avukatları ve yakınlarıyla açık görüş hakkına sahip. Üçüncü kişilerin hükümlüyle görüşebilmesi için 60 gün önce isimlerinin bildirilmesi, güvenlik güçlerince ön araştırma yapılması gibi şartlar bulunuyor. Milletvekillerinin ise hükümlü veya tutuklu da olsa mahkûmlarla her zaman görüşme talep etme hakları var. Heyet ile terör örgütü elebaşı Öcalan’ın ikinci görüşmesinin hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.