DEM heyeti AK Parti’de Güler’le görüşecek

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DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınan belediye başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet, 6 Ocak Pazartesi günü sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti yöneticileri ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, salı günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.

DERVİŞOĞLU REDDETTİ

AK Parti dışındaki görüşmeler partilerin genel merkezlerinde gerçekleşecek. AK Parti’nin Meclis grubundaki görüşmeye AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın da katılması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Genel Merkezi’nin randevu talebini reddetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de heyetin randevu talebini önümüzdeki haftaki programına alacağı belirtildi.

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21 MART İŞARETİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da görüşmelerin şubat sonunda şekillenmesini umduğunu belirterek, “Nevruz’da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum” dedi. Ensarioğlu, Edirne Cezaevi’nde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili, “Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş’ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada” görüşünü dile getirdi.

HIZLI PROGRAM

-Görüşme takvimini hızlı yürütmeyi hedefleyen DEM Parti heyeti, liderler ve sivil toplum temsilcileriyle değerlendirmelerin ardından 10 Ocak’tan sonra İmralı Adası’na yeni bir ziyaret için Adalet Bakanlığı’ndan izin isteyecek. DEM Parti’nin bileşeni kongre de, “Halkların eşit ve özgür yaşam yolunda, çözüm barışta” mesajıyla imza kampanyası başlatacak. Kongre, gelecek ay aynı başlıkla uluslararası konferans planladı. DEM Parti ayrıca Nusaybin ve Suruç’ta başlatılan nöbet eylemlerinin bir ayağı olarak “Ekmek ve barış” konulu kampanya yapacak.