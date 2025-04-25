DEM heyeti Adalet Bakanı’nı ziyaret etti

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İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 10 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesinde, yol haritasının mevzuat bölümüyle ilgili DEM Parti heyeti ve Adalet Bakanı Tunç’un görüşmesi kararlaştırılmıştı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta ertelenen görüşme dün yapıldı. DEM Parti’den Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk-İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü Öztürk Türkdoğan dün Adalet Bakanlığı’nda Bakan Tunç ve yardımcısı Ramazan Can ile görüştü.

‘FIRSAT İÇİN TEŞEKKÜR’

Koçyiğit, 1.5 saat civarındaki görüşmenin ardından, “Taleplerimizi, kamuoyunun beklentisini, halkımızın beklentisini ilk elden kendilerine anlatma imkânı bulduk. Sayın Bakan da dikkatle bunları not etti. Bize bu fırsatı verdikleri için Sayın Bakan’a ve heyete de teşekkür ediyoruz” dedi ve özetle şunları söyledi: “Görüşmede ilk başlık Öcalan’ın çalışma koşulları ve iletişim olanakları oldu. Bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. İmralı Heyeti dışında farklı milletvekilleri, aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, Öcalan’ın görüşmek istediği bazı gazetecilerin temas kurmasının çok önemli olduğunu aktardık. Bu konuda önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler görme imkânımız olacak. Selahattin Demirtaş’ın (Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı) tahliye edilmesi beklentisini de aktardık. Halihazırda cezaevinde bulunan hasta mahpuslar sorununu konuştuk. Adli Tıp raporu alanların hızla cezaevinden salıverilmesi taleplerimizi ilettik.”

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GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜ

DEM Parti’den Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.