DEM Heyeti 3. kez İmralı’ya gidecek

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Koçyiğit, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında görüşme trafiğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı’ya gidecek. Gerekli başvuruların birkaç gün içinde yapılmasını bekliyoruz. Ziyaretlerin bilgileri Öcalan’a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Öcalan’la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak. Kısa bir süre içerisinde 100 yılın aşan Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz. Yeniden Kürt ve Türk ittifakının kurulacağı zemini baltalayan, zehirleyen ve bunun önüne set kuran bütün pratiklerin, en başta siyaset ve onun dışında da toplum tarafından da mahkum edilmesini gerektiğinin altını çiziyoruz.”

HATİMOĞULLARI: VİDEOLU ÇAĞRI

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- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise partiye yakın yayın organına yaptığı açıklamada, “Bizdeki bilgi de çağrının videolu olacağı yönünde” dedi. “Süreç karışık, devletin, iktidarın ne adım atacağına dair veri elimizde yok” diyen Hatimoğulları şunları söyledi: “Adalet Bakanı’nın ‘mevzuat’ söylemini çok talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. İmralı’da mevzuat var mı? Umut ediyoruz ki devlet aklı ve yürütücü akıl, bakan gibi düşünmüyordur. Bunun tartışıldığı yerde sağlıklı diyalogdan söz etmek mümkün değil. Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmazsa nasıl yol alacağız? Açıklama birkaç gün içinde de olabilir; önümüzdeki aya da sarkabilir. Onu tam gerçekten bilmiyoruz.”

KAĞIZMAN’A KAYYUM

İçişleri Bakanlığı, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kars’ın Kağızman ilçesi Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Alkan’ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Mehmet Alkan, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi. m ANKARA