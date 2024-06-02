Delilsiz ihbar cezasız kalmadı

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IAS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karabiber, iddiaya göre, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak eski eşi Seçil Sırmacı’nın uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürdü. Seçil Sırmacı hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, Sırmacı hakkında “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Bu kez de Seçil Sırmacı, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak eski eşi Hakan Karabiber’in kendisine iftira attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sırmacı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Karabiber hakkında “iftira” suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Karabiber’in, Sırmacı’nın uyuşturucuyu kimden alıp kime sattığına dair herhangi bir bilgisi olmadan ihbarda bulunduğu, delilsiz olarak tahminlerle hareket ettiği belirtildi. İddianamede hakkında delil bulunmayan bir kişi için “tahmin” ile ağır suç isnatında bulunulmasını, hukuk sisteminin korumasının mümkün olmadığı anlatıldı.

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İNDİRİM UYGULANMADI

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık Hakan Karabiber’i, “iftira” suçundan, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı, kastın yoğunluğu gibi gerekçelerle 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karabiber hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, daha önce de başka suçlardan cezası bulunduğu gerekçesiyle Karabiber hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.