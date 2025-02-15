Delil yetersizliğinden beraat ettiler

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Yargılamanın başlamasının ardında müşteki Banu Parlak ikinci duruşmada şikâyetini geri çekmişti.

‘İLK KEZ SUÇ İŞLEDİM’

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile katıldı. Engin, Dilan ve Sezgin Polat ise duruşmaya katılmadı. Banu Parlak’ın dükkânını kurşunlayan tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız, “İlk kez cezaevine girdim. İlk kez suç işledim” dedi. Diğer sanıklar da herhangi bir örgüte üye olmadıklarını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hakkındaki, ‘mala zarar verme’ suçunun şikâyete bağlı olduğunu belirterek davayı düşürme kararı verdi. Ayrıca, ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme’ suçunda ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle haklarında beraate hükmetti. Diğer sanıkların da çeşitli oranlarda ceza aldığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla görülen davada ise 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.