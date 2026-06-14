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'Delil var ama polise gidemiyoruz' | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü!

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Yumurta#Karga
Delil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 14:30

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde emekli öğretmen Ali Arslan, tavuklarının yumurtaları kaybolunca bahçeye güvenlik kamerası yerleştirdi. Yumurtaları bir karganın alıp götürdüğünü gören Arslan, “Karga hırsızlık yaptı. Hırsızı buldum, görüntü ve delil var ama polise gidemiyoruz” dedi.

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İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan emekli öğretmen Ali Arslan, binanın yan tarafındaki bahçede tavuk beslemeye başladı.

Delil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü

Bir süredir tavukların yumurtalarının ortadan kaybolduğunu fark eden Arslan, hırsızı tespit etmek için bahçeye güvenlik kamerası taktırdı. Kamera görüntülerini inceleyen Arslan, bir karganın yumurtaları alıp götürdüğünü gördü.

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Delil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü

‘KARGA HIRSIZLIK YAPTI’

Yaşadıklarını anlatan Ali Arslan, “Tavuklarım normalde bahçede serbest halde dolaşıyordu. Telin içerisine aldım. Yaklaşık 1 aydır kümeste yumurta yok. Tavuklar yumurtlamadan önce ve yumurtladıktan sonra ses çıkartıyorlar. Biz ona ‘gıdaklama’ diyoruz. Ses var ama adeta görüntü yok. Ortada yumurta yok. Yumurtalara ne oluyor? İki ayaklı mı alıyor, dört ayaklı mı alıyor? Kedi mi götürüyor, köpek mi götürüyor? Ne olduğunu bilemedik.

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Delil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü

Sonra karşıya kamera kurdum. Kamerayı incelediğim zaman karganın 2 gündür arka arkaya geldiğini ve yumurtaları alıp kaçtığını gördüm. Karga hırsızlık yaptı. Hırsızı buldum, görüntü ve delil var ama polise gidemiyoruz.

Delil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü

Geçici olarak tavukları kümesin içine aldım. Karga geliyor, eli boş dönüyor. Ne yapacağımı, nasıl bir önlem alacağımı tam olarak bilemiyorum. Tavukları dışarı bırakınca da çardağın altına yumurtalıyorlar, içeriye yumurtalamıyorlar” dedi. 

Delil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü

 

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#Kocaeli#Yumurta#Karga

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