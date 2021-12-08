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Delik duvar vurgunu

#Soygun#Delik Duvar#Saat
Delik duvar vurgunu

Marka saatini 59 bin dolardan satışa çıkaran inşaatçı Oğuzhan U., dolandırıcıların ‘delik duvar’ oyununun kurbanı oldu. Oğuzhan U.’yu günübirlik kiraladıkları ofise çağırıp saati çelik kasaya koyan dolandırıcılar, duvardaki delikten saati çaldı. Polis, 5 dolandırıcıyı saatle birlikte yakaladı.

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Oğuzhan U. bir süre önce Audemars Piguet marka saatini 59 bin dolar fiyatla internette satışa çıkardı. Oğuzhan U.’yu arayan bir kişi, saati çok beğendiğini, pazarlık için Çağlayan’daki ofislerine beklediğini söyledi. Oğuzhan U., 1 Aralık’ta saatle birlikte ofise gitti. İçeride iyi giyimli, biri kadın 5 kişi vardı. Pazarlık sürerken ofisteki kadın dikkat dağıtmak için sürekli telefonla görüşüyordu, sözde işle ilgili konuşuyordu. Pazarlığa oturan kişi çay ikram ettiği Oğuzhan U.’dan saati incelemek için kendisine vermesini istedi. Bir yandan pazarlık sürerken bir yandan da saate bakmaya devam ediyordu. Saate baktığı sırada çelik kasayı açarak saati içine koydu.

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Oğuzhan U. da saatin çelik kasaya konulduğunu görerek herhangi bir şüphe ve endişeye kapılmadı, pazarlığa devam etti. Bu sırada yanlarında bulunan diğer kişiler bir bir ofisten ayrıldı.

Delik duvar vurgunu

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KASAYI AÇINCA ŞOKE OLDU

Son olarak görüştüğü kişi de ‘Ufak bir işim var, hemen dönüyorum’ diyerek ofisten çıktı. Oğuzhan U. ofiste tek başına kaldı. Bir süre bekledi, gelen giden olmayınca endişelenmeye başladı. Görüştüğü kişiyi cep telefonundan aradı ancak telefon kapalıydı. Hemen oturduğu yerden kalkarak çelik kasaya yöneldi, baktığında büyük bir şok yaşadı. Saat yoktu. Çelik kasanın arkası ve konulduğu duvar delikti. Elini içeri soktu, eli duvarın öbür tarafından çıktı. Saat, şebeke üyeleri tarafından daha önce hazırlanan delik duvardan alınmıştı. Dolandırıldığını anlayan Oğuzhan U. hemen polisi arayarak yardım istedi.

Delik duvar vurgunu

5 KİŞİ YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan Murat Ç. (23), Aret B. (47), Cansu Ş.Ç. (27), Gökhan B. (28) ve Engin K. (36) düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, Oğuzhan U.’nun saati de ele geçti. 5 şüpheli Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Soygun#Delik Duvar#Saat

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