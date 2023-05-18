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Delik ayakkabı ve ‘Maviş’le en ilginç vekil vedası

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#İYİ Parti#Ahmet Erozan#Aday
Delik ayakkabı ve ‘Maviş’le en ilginç vekil vedası
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Aday gösterilmeyerek milletvekilliği sona eren İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Erozan yaptığı veda paylaşımı ile dikkatleri çekti.

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Erozan, TBMM 27’nci yasama döneminde Bursa’dan milletvekilliği yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nda 43 yıl çalışan ve dört ayrı büyükelçilik görevini üstlenen Erozan, partinin Uluslararası Politikalar Başkanı. Genel Başkan Akşener’in iktidar olunması durumunda farklı pozisyonlarda değerlendirmeyi düşündüğü Erozan, 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi.

Delik ayakkabı ve ‘Maviş’le en ilginç vekil vedası

İKİ AYLIĞINI İADE ETTİ

Altı delinmiş ve yıpranmış ayakkabıları ile “Maviş” dediği küçük otomobilinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Erozan, “Maviş’le direksiyon salladığım 250 bin kilometre, koltuk değil eskittiğim pençeli ayakkabılar ve hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum. Üç aylık olarak aldığım maaşımın hakkım olmayan iki aylık bölümünü de devlete iade ettim” dedi. Erozan’ın mesajına çalışma arkadaşlarından karşılık geldi. İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, “Kıymetli abim, sizinle çalışmaktan onur ve şeref duyuyorum” yanıtını verdi.

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Delik ayakkabı ve ‘Maviş’le en ilginç vekil vedası

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Çakıcı da “Çok iyi yerlerde olmayı hak ediyorsunuz” dedi.

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#İYİ Parti#Ahmet Erozan#Aday

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