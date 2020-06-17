Deksametazon nedir, korona virüs tedavisinde Türkiye'de kullanılacak mı? Sağlık Bakanı yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Deksametazon ilacıyla ilgili sorulan soruya "Deksametazon bir kortizon. Daha önce salgının ilk günlerinde gündemimizde olan bir ilaçtı." şeklinde yanıt verdi. İşte, ayrıntılar.

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

Deksametazonun etkileri sıklıkla bir gün içinde görülür ve yaklaşık üç gün sürer.

Deksametazon ilk 1957 yılında yapıldı ve 1961 yılında tıbbi kullanım için onaylanmıştır

TÜRKİYE'DE KULLANILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Deksametazon ilacıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Deksametazon bir kortizon. Daha önce salgının ilk günlerinde gündemimizde olan bir ilaçtı. Deksametazon, yani kortizon daha çok iltihabı önlemek üzere uygulanan bir ilaç ve bu ilaç yapılan çalışmada da ayakta olan hasta için değil, geç dönem solunum sıkıntısı olan hastalara uygulandığında bu sonucun elde edildiğini belirten bir durumdu."