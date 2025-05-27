Dekoratif kemer felaketinde 1 kişi tutuklandı

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İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) da 5 yaşındaki kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, hastaneye kaldırıldı.

DOKTOR VE EŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sırasında çiftin yanında bulunan kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Facianın ardından açılan soruşturmada düğün salonu işletmecisi İ.C. ile annesi N.C. (50) ve babası G.C. gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgârın etkisiyle yapının devrildiğini söyleyerek olay nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salonu işleten İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.