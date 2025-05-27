×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dekoratif kemer felaketinde 1 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İZMİR#Menemen#Mehmet Fatih Baltacı
Dekoratif kemer felaketinde 1 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 07:00

İZMİR Menemen’deki bir anaokulu tarafından önceki gün öğle saatlerinde düğün salonunda velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Haberin Devamı

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) da 5 yaşındaki kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, hastaneye kaldırıldı.

Dekoratif kemer felaketinde 1 kişi tutuklandı

DOKTOR VE EŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sırasında çiftin yanında bulunan kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Facianın ardından açılan soruşturmada düğün salonu işletmecisi  İ.C. ile annesi N.C. (50) ve babası G.C. gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgârın etkisiyle yapının devrildiğini söyleyerek olay nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salonu işleten İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İZMİR#Menemen#Mehmet Fatih Baltacı

BAKMADAN GEÇME!