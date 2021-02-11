‘Dekan’ın tehditleri Meclis’te

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cevdet Kılıç’ın sosyal medyadan, “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz, bilin istedim” şeklinde bir paylaşımda bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini tehdit etti. Bu vatandaş, dekan mı, çete mi, silahlı bir gücü mü var? Bunu biz Türkiye adına soruyoruz. Hangi yetkiyle bu ülkenin çocuklarını tehdit ediyor? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bile değil bu. Alenen kitlesel olarak öğrencileri öldürmekle tehdit ediyor. Derhal o koltuğun boşalması gerekiyor.”

TASVİP EDİYOR MUSUNUZ?

Kılıç’ın sosyal medya paylaşımını okuyan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a “Bunu tasvip ediyor musunuz?” diye sorarak, şöyle konuştu: “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik aranıyorsa burada. Sözde dekan hakkında görev yapmayan emniyetinden savcısına herkese sesleniyorum; nerede abdest alırsınız onu bilmem. Sayın Erdoğan, bu şımarıklıklara daha ne kadar müsaade edeceksin, merak ediyorum.”

SAVCILIK DA ADIM ATMALI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Yapılan yanlıştır, ayıptır. Zaten buna ilişkin YÖK de savcılık da mutlaka adım atmalıdır, atacaktır. Bunu takip edelim” dedi. Genel Kurul görüşmelerinin ilerleyen dakikalarında yeniden söz alan Turan, Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı haberini aktardı. Turan konuşmasında şunları kaydetti: “Sabahki oturumda bir dekanın üsluba, adaba, genel teamüllere çok aykırı ‘tweet’iyle ilgili bir gergin ortam olmuştu. Hiçbir yanlışın yanında durmayacağımızı, yanlış yapan kim varsa karşısında olacağımızı ifade etmiştik. Az önce öğrendim ki ilgili üniversitedeki Rektör Bey, ilgili dekanla alakalı soruşturmayı başlatmıştır, bu yasal süreci beraber takip edeceğiz.”

‘BİR GECE VAKTİ İŞİ BİTİRİRİZ’

Dekan Kılıç daha sonra sildiği paylaşımında şöyle demişti: “Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”