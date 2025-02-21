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Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunmuştu... Hayatını kaybeden öğrencinin ailesinden örnek davranış

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#Selçuk Üniversitesi#Dekan#Konya
Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunmuştu... Hayatını kaybeden öğrencinin ailesinden örnek davranış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 12:30

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı odasında silahla yaralayıp aynı silahla kendini vuran öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğrencinin ailesi ise organ bağış organlarını bağışlama kararı aldı.

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Üniversitenin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir. Ergüder'in ailesi ise organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Yeşildal, 17 Şubat'ta odasına gelen öğrenci Ergüder tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Aynı silahla kendini vurarak silahla intihar girişiminde bulunan öğrenci ve Yeşildal ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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#Selçuk Üniversitesi#Dekan#Konya

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