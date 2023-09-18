×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Dekan#Bıçaklı Saldırı
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 15:16

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B. Y. adlı (24) eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli ‘geri zekalı’ diye hitap ettiğini söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.00 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski kız öğrencisi B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi.

"SÜREKLİ 'GERİ ZEKALI' DİYE HİTAP EDİYORDU'

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli ‘geri zekalı’ diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

B.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Dekan#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!