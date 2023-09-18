Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

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Olay, saat 11.00 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski kız öğrencisi B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi.

"SÜREKLİ 'GERİ ZEKALI' DİYE HİTAP EDİYORDU'

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli ‘geri zekalı’ diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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B.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.