Deizm nedir? Deist ne demek?

Deizm yaradancılık olarak bilinmektedir. Deizm inancı sadece akıl ve mantık yolu ile tanrı inancının oluştuğunu savunmaktadır.

Deizm Nedir?

Deizm ya da diğer adıyla yaradancılık olarak bilinir. Deizm, evreni yaratan yaratmıştır daha sonra bu yaratıcının evrene herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını savunan bir inanç biçimidir. Deizm inancı dinleri reddeder.

Deizm hiçbir dinin doğru olmadığını, dinlerin insan ürünü olduğunu savunur. Deizme göre yaratıcı evreni yaratmakla sorumludur. Fakat dünyada olup bitene karışmaz. Ayrıca Deizm inancı Tanrı'nın kusursuz olduğunu ve yaratılan bütün her şey onun kusursuzluğundan geldiğine inanır. Mucizeler, vahiyler ve peygamberlik kavramı Deizm inancına göre yanlıştır.

Deizm Ne Demek?

Deizm kavramı ilk olarak 17. yüzyılda ortaya atılmıştır. Tanıma göre Deizm Tanrı'ya inanmakta olup fakat Tanrı'nın insanlarla iletişim kurmadığını söyler. Tanrıcılık olarak da bilinmektedir. Deizm inancı ilk kez İngiltere'de ortaya çıktığı bilinmektedir. Deizm kelimesi Latinceden gelmektedir. Latincenin Deus kelimesinden türetilmiştir.

Deus Latincede Tanrı demektir. Deizm inancına göre insan düşünceleri özgür olmalıdır. Dolayısıyla iyilik ve ahlak kavramları için herhangi bir dine ihtiyaç duyulmaz. Bütün dinleri reddettiği gibi bütün din adamlarını da reddetmektedirler. Deizm evrim teorisine karşı bir argüman belirtmemiştir. Evrim teorisini de reddetmez.

Deist Nedir?

Deizm inancını savunan kişilere deist denilmektedir. Dünya'da pek çok tanınmış ünlü deistler bulunmaktadır. Deist kişiler herhangi bir dine inanmaz ve bütün dinleri reddeder. Deistlere göre Tanrı kavramı yalnızca akıl yolu ile açıklanabilir. Bunun için herhangi bir dine gerek duyulmaz.

Deist kişiler ayrıca kutsal kitapları da reddeder. Bu kitapların insanlar tarafından yazıldığını savunurlar. Ayrıca yine dinlerde ölümden sonra ki insan hayatı için söylenen cennet ve cehennem kavramlarına da deist kişiler inanmaz. Bazı deistler ise ölümden sonraki yaşama veya reenkarnasyon inancına inanabilirler. Reenkarnasyon yani ruhun başka bir ruhta tekrar dirilmesi bazı deistlerin benimsediği bir inançtır.