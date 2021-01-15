DEİK nedir, açılımı ne? İşte DEİK'in Çalışmaları:

1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup, Kurucu Kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir ‘iş diplomasisi' örgütüdür.



DEİK'in Çalışmaları:



DEİK, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek, Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedeflemektedir.



Etkinliklerinde Türkiye ve diğer ülkelerden üst düzey temsilcileri, siyasileri, iş dünyası temsilcilerini, iş insanlarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren DEİK, nitelikli iş ve işbirliği yaratılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. DEİK, Uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri kurma ve yapılan işbirliği ve çalışmalar aracılığıyla Türk iş dünyasına yeni imkânlar yaratma konusunda çaba harcamaktadır.



"Etkinlik" kadar, "yetkinlik" odaklı çalışmalara da imza atmayı hedefleyen DEİK, dış ekonomik ilişkiler kapsamında yer alan konularda strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştiren DEİK, hazırladığı raporlar, yayım ve etüdler ile, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine ışık tutmaktadır. Bu çerçevede, dış ekonomik ilişkiler kapsamına giren hizmet ihracatı, karşılıklı yatırımlar, KOBİ'lerin ihracat ve finansman kapasitelerinin artırılması gibi yetkinlik kapasiteleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik kurumsal girişimlerini çağın dönüşen koşullarına göre durmaksızın yenileyen DEİK, bu işlevleri, Genel Sekreterlik bünyesinde görev yapan deneyimli kadrosu ve DEİK üyeleri arasından oluşturulan "Çalışma Grupları" aracılığı ile gerçekleştirmektir.