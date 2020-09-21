Dehşetin yeni görüntüsü! Kızının çığlıkları yürek burktu: 'Bırak'

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde 13 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırması bulunan Okan Taşdöven, bir mağazada eşi Ayşegül Taşdöven’in boğazını keserek yaraladı. Mağazada kendisine engel olmak isteyenlere biber gazı sıkan ve eşini eşarpla boğmaya çalışan Okan Taşdöven, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan olayla ilgili olarak yeni ortaya çıkan görüntülerde tanınmamak için gözlük ve şapka takan Okan Taşdöven, 16 yaşındaki kızının ‘bırak’ çığlıklarına rağmen eşine bıçakla saldırdı. Okan Taşdöven’in eşarp ile boğazını sıkmaya çalıştığı sırada vatandaşlardan ‘Polis çağırın’ diye yardım isteyen Ayşe Taşdöven’i kızı canını ortaya koyarak kurtarmaya çalıştı.

Yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi Ayşe Taşdöven’in "Abi ne olur yardım edin" çağrısına koşan vatandaşlar, Okan Taşdöven’i engellemeye çalıştı. Elinden bıçağı düşüren Okan Taşdöven, vatandaşlar tarafından yere yatırılarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Kızının gözü önünde kocası tarafından öldürülmeye çalışılan Ayşe Taşdöven, İHA muhabirine yaşadığı olayı şu şekilde anlattı:

“Kızımla birlikte mağazaya gittim. Yukarıda asılı duran çantalara bakıyordum. Yanımıza gelmiş. Biber gazı çıkardı tanıyamadım. Biz çobanlık yaptığımız için Okan’ın kullandığı bıçağı iyi biliyordum. Bıçağı görünce Okan olduğunu anladım. Direk boğazıma sarıldı. Kızım engellemek istedi ama kızım ve bana biber gazı sıktı. Sonra boğazımı kesmiş farkında değilim. Müdahale etmek isteyenlere de sıktı. Boğuşma anında bıçağı elinden düşürdüm. Kızım da bıçağı aşağı kata attı. Bıçağı elinden düşen Okan, başörtümü arkaya sıyırdı ve boğmaya çalıştı. Vatandaşlar ve kızımın yardımı ile elinden kurtuldum.”

Okan Taşdöven’in uzaklaştırma kararı bulunduğunu ve 3 gün önce de kapıya dayandığını anlatan Ayşegül Taşdöven, “Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için de şikayette bulunmuştum. Olay sonrasında vatandaşlara onu bırakmamaları için bağırdım. Biz korkudan dışarı çıktık. Polis geldikten sonra ikinci videoyu kendim çektim ve bu sırada bile beni tehdit ediyordu. Kesilen boğazıma 9 dikiş atıldı. Bıçağın şah damarıma gelmemesi mucize oldu. Boğuşma sırasında da yaralanan elime 6 dikiş atıldı” dedi.

Olay sonrasında gözaltına alınan Okan Taşdöven’in ise, “Kayseri’ye tesadüfen gelmiştim. Alışveriş için ben de mağazaya girdim. Merdivenlerden çıkınca kızım konuştu o anda eşim ve kızımın olduğunu fark ettim. Dengesini kaybedip düşeceği sırada onu tuttum. Sonra bizim bağrışmalarımıza vatandaşlar geldi. Bıçağı kendimi korumak için çıkardım. Ben biber gazı da sıkmadım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan Okan Taşdöven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.