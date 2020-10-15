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Nevra UÇKAÇ - DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Dehşetin görüntüsü! İki köpeğe elindeki boruyla defalarca vurdu

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, elindeki boruyla sokak ortasında iki köpeğe şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi.

Dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.

E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

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