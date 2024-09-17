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Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İlk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı

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#Sakarya#Fabrika#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 10:33

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın hemen ardından yaralıların, alev alan fabrikadan çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı İlk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Olayda yaralanarak Akyazı, Hendek ve Düzce'ye sevk edilen yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Ayrıca, patlama neticesinde çıkan yangında vefat eden 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı İlk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı

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PATLAMAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamanın hemen ardından fabrikadan yaralı şekilde çıkan yaralıların görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı İlk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı İlk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı İlk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı

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#Sakarya#Fabrika#Patlama

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