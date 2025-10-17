Dehşetin görüntüleri

Haberin Devamı

ANKARA’da Merve Ongun (25), 10 Ekim günü akşam evine giderken 1 hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut (27) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Kaan Bulut, Merve’yi öldüresiye dövdü. Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Merve Ongun’un, hayati tehlikesi sürüyor.

112 Acil Servis’i arayıp, ‘Motosiklet kazası yaptık’ diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle Merve’ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Kaan Bulut gözaltına alınıp, tutuklandı.

MERVE’NİN ÖNÜNÜ KESİP TELEFONUNU ALDIMERVE DİRENİP KAAN’IN MOTOSİKLETİNİ DEVİRDİDARP SONRASI BAŞINDA SİGARA İÇTİ

AĞIR YARALI OLARAK BANKTA BEKLETTİ

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaan Bulut’un, Merve’nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp Merve’ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü.

Öte yandan Merve Ongun’un, Kaan Bulut ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

‘BENİ ARAMALARINA İZİN VERMİYOR’

Merve Ongun’un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikâyette bulundu. Münevver Ongun, “Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasp ediyor. 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikâyetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları ‘Annesini arayalım’ diyor. ‘Ne arayacaksın’ diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi” ifadelerini kullandı.