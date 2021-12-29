Dehşetin fitilini o ateşlemiş: Kripto

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Adana’da dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında, önceki gün 09.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp eşine ateş etti.

BABASI İHBAR ETTİ

Başından vurulan Melike Yağmur Uyaner kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyup eve koşan babası Hakan Uyaner, oğlunun elindeki tabancayı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, “Seni de vururum” dedikten sonra tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Hakan Uyaner’in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, önceki gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

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Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner’in yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner’in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner’in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

2 AY ÖNCE İKİZLERİ OLMUŞ

Melike Yağmur Uyaner daha 2 ay önce ikinci kez anne olmuştu. Uyaner çiftinin ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Aileden geriye bu fotoğraf kaldı.