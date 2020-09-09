Dehşeti yaşattıktan sonra serbest bırakılmıştı! Flaş gelişme

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kürşat Z., alışveriş yapmak için gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin'e sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine Elif Gültekin, Kürşat Z.'yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin'e tekme- tokat saldırdı. Yere yığılan Gültekin'e tekmeler atmayı sürdüren Kürşat Z. ardından büfeden çıkıp kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfeye gelen başka bir müşterinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kürşat Z.'yi yakalayarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Kürşat Z., serbest bırakılmıştı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde gittiği büfenin işletmecisi 2 çocuk annesi Elif Gültekin'e (55) tacizde bulunup, sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulunduktan sonra derbettikten sonra yakakalan Kürşat Z.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Kürşat Z.'nin yeniden gözaltına alınması için polis hemen harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin otobüsle Adana'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Adana emniyeti ile yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheli Kürşat Z., Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalanarak gözaltına alındı.