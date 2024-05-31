Dehşete düşüren olay! TV programına üvey kızlarını aramaya çıktı... İğrenç gerçek ortaya çıktı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin Yalnız adlı bir kişi programa katılmıştı. Selahattin Yalnız, kayıp üvey kızlarını aradığını söylemişti. 14 gün sonra bulunan F.T.B. ve B.D ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi.

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ: TERBİYESİZ ADAM

Müge Anlı, "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız... Nasıl aramaya geldin. Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip ararsın ya? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde. Sen nasıl bir anlaşma istiyorsun?" dedi.

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Selahattin Yalnız, "Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ise "Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum, sen televizyonun düğmesini açamazken ben program yapıyordum. Ben neyin montaj neyin kurgu olduğunu anlayabilirim. Sen bu görüntüler çekilirken uyumuyordun" dedi.

İĞRENÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki F.T.B, "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu. Sen de korkundan susuyordun. Ondan korkma." diye konuştu.

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İddiaları kabul eden anne ise "Ben hiçbir şeyin böyle olacağını bilmiyordum. Ben olayların yarısını biliyordum ama bir şey diyemedim. Gidecek yerim yok adamla kalacağım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Program ihbar kabul edildi. Selahattin Yalnız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.