Dehşete düşüren olay! Silah sesini duyan anne, oğlunu başından vurulmuş halde buldu

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Olay, saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan Bıyıklıoğlu'nun odasından silah sesi duydu. Odaya giren anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., bu sırada dışarıda olan emekli polis eşi İlhami B.’ye (64) haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan Bıyıklıoğlu'nun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve bu evde kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Batuhan Bıyıklıoğlu'nun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlatan anne, oğlunun herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

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ODASINDA NOT, TELEFONUNDA VİDEO BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede, üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Batuhan Bıyıklıoğlu'nun notta telefonunda bir kayıt bıraktığını belirttiği, telefonunda yapılan kontrolde ise yaklaşık 4 dakikalık bir video çektiğinin görüldüğü öğrenildi. Odada bulunan seri numarası silinmiş tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.