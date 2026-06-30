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Dehşete düşüren olay... Rüyasının etkisiyle annesini öldürdü

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#Cinayet#Anne Cinayeti#Rüya
Dehşete düşüren olay... Rüyasının etkisiyle annesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 01:00

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2 çocuk annesi Servet Tekir, 16 yaşındaki kızı D.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Annemi ben öldürdüm" diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki D.E., rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını öne süren D.E., evde bulunan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dehşete düşüren olay... Rüyasının etkisiyle annesini öldürdü

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Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

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Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Cinayet#Anne Cinayeti#Rüya

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