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Haber Giriş: 07.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Dehşete düşüren olay! Patilerini büyü için...

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Dehşete düşüren olay! Patilerini büyü için...
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Diyarbakır’da patileri kesik halde bulunup veterinere götürülen kedi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedilerin patilerinin büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede bir kedi, patileri kesik halde bulundu. Hayvanseverler tarafından alınıp veterinere götürülen kedi, burada tedavi altına alındı. Patileri bağlanarak tedavisine başlanan kedi, veteriner hekim tarafından uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÜYÜ İDDİASI


Kedilerin patilerinin büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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