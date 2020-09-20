DehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren olay KurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±

Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Yeni Mahalle'de bir kafede meydana geldi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re; Metehan Ã‡. boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi E.Ã‡. ile yanÄ±nda bulunan M.K.'ya ateÅŸ aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu E.Ã‡. ve M.K. yaralandÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheli, olay yerinden kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi. Olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli bir sÃ¼re sonra polis merkezine giderek teslim oldu. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren koca hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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