Dehşete düşüren olay! Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 02:26

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darbedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih'te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbeden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

 

