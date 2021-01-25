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Gündem
İHA-DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 19:59 | Son Güncelleme:

Dehşete düşüren kaza! Kontrolden çıkan kamyon...

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Bölgede çok sayıda ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Dehşete düşüren kaza Kontrolden çıkan kamyon...

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